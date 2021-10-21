«Вегас» вызвал россиянина Мироманова из фарм-клуба

Российский защитник «Вегаса» Даниил Мироманов вызван в основной состав клуба.

Как сообщает твиттер «Голден Найтс», 24-летний хоккеист будет готовиться к матчу регулярного чемпионата против «Эдмонтона». Мироманов начинал сезон в АХЛ в составе «Хендерсона». Защитник набрал 4 (2+2) очка в двух матчах при показателе полезности «+4».

Добавим, что Мироманов является воспитанником московской школы «Созвездие».

В минувшем сезоне он выступал за «Сочи». В 58 матчах Даниил набрал 29 (10+19) очков.