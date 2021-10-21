Тренер «Салавата» Лямся - о победе над ЦСКА: Показывали тот хоккей, который требовали от команды

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу над московским ЦСКА (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы очень довольны, что одержали сегодня победу. Неплохо начали встречу, показывали тот хоккей, который требовали от команды. Мне понравилось, что мы сумели показать характер. В непростом матче проявили волевые качества и одержали победу», - приводит слова специалиста пресс-служба уфимского клуба.

В составе уфимской команды отличились Александр Кадейкин (19-я минута), Маркус Гранлунд (27) и Сакари Маннинен (49). У армейцев шайбы забросили Артем Сергеев (7) и Антон Слепышев (42).

«Салават Юлаев» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 32 очка. ЦСКА идет пятым на Западе. У столичной команды 25 очков.

В следующем матче ЦСКА сыграет на выезде с «Адмиралом». «Салават Юлаев» в Уфе сыграет с «Локомотивом». Обе встречи состоятся 24 октября.