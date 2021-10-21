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21 октября 23:24

Тренер ЦСКА Федоров: «Салават» - необычный оппонент. Здорово контролируют шайбу

Армейцы на своей площадке уступили со счетом 2:3.

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение своей команды от уфимского «Салавата Юлаева» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хороший соперник, мастеровитый. Неплохо сыграли в давление, могли сами атаковать, не забили. В большинстве были хорошие шансы. Мы не часто играем с такими соперниками. «Салават» – необычный оппонент. Здорово контролируют шайбу при выходе из зоны», - приводит слова специалиста «Горобзор.ру».

В составе уфимской команды отличились Александр Кадейкин (19-я минута), Маркус Гранлунд (27) и Сакари Маннинен (49). У армейцев шайбы забросили Артем Сергеев (7) и Антон Слепышев (42).

«Салават Юлаев» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 32 очка. ЦСКА идет пятым на Западе. У столичной команды 25 очков.

В следующем матче ЦСКА сыграет на выезде с «Адмиралом». «Салават Юлаев» в Уфе сыграет с «Локомотивом». Обе встречи состоятся 24 октября.

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