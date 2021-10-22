Шайбы Кузнецова и Орлова, а также два ассиста Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» в гостях оказался сильнее «Нью-Джерси». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «Кэпиталз».

В составе победителей отличились Энтони Манта, Дмитрий Орлов, Даниэль Спронг и Евгений Кузнецов. Помимо этого Кузнецов отметился одной голевой передачей, а форвард столичных Александр Овечкин сделал два ассиста. Вратарь Илья Самсонов провел матч в запасе.

«Дэвилз» ответили шайбой в исполнении Янне Куокканена.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет дома с «Калгари» (23 октября), а «Нью-Джерси» примет на своем льду «Баффало» (24 октября).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» – «Вашингтон» – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы:

0:1 – Манта (ван Римсдайк, Спронг), 4:14

0:2 – Орлов (Кузнецов, Овечкин), 9:33

0:3 – Спронг (), 29:56

0:4 – Кузнецов (Овечкин, Уилсон), 49:16

1:4 – Куокканен (Шарангович, Сиверсон), 53:18

Вратари: Уэджвуд 23/27 – Ванечек 25/26.