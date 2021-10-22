Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ

В регулярном чемпионате НХЛ «Каролина» на выезде оказалась сильнее «Монреаля». Игра завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Себастьян Ахо. Также по одной шайбе забросили Андрей Свечников и Еспери Котканиеми. Россиянин закончил матч с показателем полезности «+1».

«Канадиенс» ответили одним голом в исполнении Тайлера Тоффоли. Российский защитник Александр Романов провел на льду 15 минут 31 секунду и заработал коэффициент полезности «-1».

Отметим, что «Харрикейнз» победили в третий раз подряд, а «Монреаль» потерпел поражение в пятой встрече кряду.

В следующем матче «Каролина» примет дома «Коламбус», а «Канадиенс» сыграют в гостях с «Детройтом». Оба противостояния состоятся 24 октября.