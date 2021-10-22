«Флорида» обыграла «Колорадо», Бобровский отразил 30 бросков

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» на своей площадке оказалась сильнее «Колорода». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Пантерз».

В составе победителей отличились Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт, Картер Вераге и Антон Лунделль. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 31.

«Эвеланш» ответили заброшенной шайбой в исполнении Микко Рантанена. Российский нападающий Михаил Мальцев провел на льду 11 минут 9 секунд, но результативными действиями не отметился.

В параллельном матче «Оттава» дома проиграл «Сан-Хосе» (1:2). У «Шаркс» голевой передачей отметился российский защитник Артем Зуб. Его соотечественник игрок обороны Никита Зайцев отыграл 16 минут 46 секунд и закончил встречу с коэффициентом полезности «-1».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» – «Колорадо» – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Райнхарт (Лунделль, Марчмент), 14:32

1:1 – Рантанен (Маккиннон, Жирар), 19:06

2:1 – Беннетт (Юбердо, Экблад), 29:04

3:1 – Верхаг (), 39:13

4:1 – Лунделль (Гудас, Марчмент), 58:47

Вратари: Бобровский 30/31 – Юханссон 34/37.