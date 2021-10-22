29 сейвов Сорокина не помогли «Айлендерс» победить «Коламбус», Гавриков отдал голевую передачу

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на своей площадке оказался сильнее «Айлендерс». Игра завершилась со счетом 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Блю Джекетс» Патрик Лайне. Также в основное время отличились Бун Дженнер и Коул Силлинджер. Российский защитник Владислав Гавриков провел на льду 22 минуты 43 секунды и отметился результативной передачей. Его соотечественник, нападающий Егор Чинахов отыграл 10 минут 3 секунды.

У гостей отличился Скотт Мейфилд и Мэтью Барзал. Российский вратарь Илья Сорокин отразил 29 бросков из 32.

Отметим, что «Айлендерс» потерпели третье поражение в четырех матчах на старте сезона.

В следующем матче «Айлендерс» сыграют на выезде с «Аризоной», а «Коламбус» примет дома «Каролину». Обе встречи состоятся 24 октября.