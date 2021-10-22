«Рейнджерс» переиграли «Нэшвилл», Шестеркин отразил 28 бросков

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» в гостях оказался сильнее «Нэшвилла». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу ньюйоркцев.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Филип Хитил, Алекси Лафренье и Баркли Гудроу. Российский нападающий Артемий Панарин провел на льду 20 минут 15 секунд, но результативными действиями не отличился. Вратарь Игорь Шестеркин отразил 28 бросков из 29.

«Предаторз» ответили забитым голом в исполнении Филипа Томасино. Российский нападающий Яков Тренин сыграл 12 минут 55 секунд.

Отметим, что «Рейнджерс» одержали третью победу подряд.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет на выезде с «Оттавой» (23 октября), а «Нэшвилл» отправится в гости к «Виннипегу» (24 октября).