Овечкин поднялся на 32-е место по набранным очкам в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:1) отдал две голевые передачи.

Таким образом, 36-летний форвард набрал 1328 (734+594) очков в 1201 матче в лиге за карьеру. По этому показателю Овечкин вышел на 32-е место в истории НХЛ. Лидером данного рейтинга является Уэйн Гретцки - 2857 (894+1963) баллов в 1487 матчах.

Напомним, что в составе победителей отличились Энтони Манта, Дмитрий Орлов, Даниэль Спронг и Евгений Кузнецов. Помимо этого Кузнецов отметился одной голевой передачей. Вратарь Илья Самсонов провел матч в запасе. «Дэвилз» ответили шайбой в исполнении Янне Куокканена.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет дома с «Калгари» (23 октября), а «Нью-Джерси» примет на своем льду «Баффало» (24 октября).