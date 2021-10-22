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Бобровский признан первой звездой матча «Флорида» - «Колорадо», в котором он одержал 300-ю победу
22 октября 08:22
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автор фото: НХЛ

Бобровский признан первой звездой матча «Флорида» - «Колорадо», в котором он одержал 300-ю победу

«Пантерз» во встрече регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Эвеланш» со счетом 4:1.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан первой звезды матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:1). Голкипер отразил 30 бросков из 31. Отметим, что эта победа стала для Бобровского 300-й в лиге.

Второй звездой встречи стал нападающий «Пантерз» Сэм Беннетт, отличившийся победным голом. Тройку лучших замкнул форвард «Флориды» Сэм Райнхарт, забросивший одну шайбу.

В следующем матче «Флорида» сыграет на выезде с «Филадельфией», а «Колорадо» отправится в гости к «Тампе-Бэй». Обе встречи состоятся 24 октября.

источник: NHL (НХЛ)
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