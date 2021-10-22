Кучерову, Василевскому и Сергачеву выдали новые перстни за победу «Тампы-Бэй» в Кубке Стэнли

Российские хоккеисты «Тампы-Бэй» Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев получили новые перстни за победу в Кубке Стэнли. Об этом сообщает телеграм-канал российского фан-клуба «Лайтнинг».

Отмечается, что на внутреннюю часть перстня попала цитата главного тренера «Тампы» Джона Купера перед пятым матчем с «Монреалем»: «Работа выше надежды. Процесс выше результата» и цитата Кучерова после этой встречи: «Намба ван буллшит!»

Напомним, «Лайтнинг» в финальной серии плей-офф НХЛ обыграли «Монреаль Канадиенс» (4-1), выиграв трофей второй год подряд.