Бобровский прокомментировал свою 300-ю победу в НХЛ

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, одержавший свою 300-ю победу в НХЛ в матче регулярного чемпионата лиги с «Колорадо» (4:1), прокомментировал свое достижение.

«Определенно, эта веха для меня что-то значит. Мне посчастливилось выступать с великими игроками - с великими защитниками и великими нападающими, вообще играть в великих командах. Я благодарен им всем за эту веху», - приводит слова Бобровского пресс-служба НХЛ.

Добавим, что Сергей в матче с «Колорадо» отразил 30 бросков из 31 и был признан первой звездой игры.

В следующем матче «Флорида» сыграет на выезде с «Филадельфией», а «Колорадо» отправится в гости к «Тампе-Бэй». Обе встречи состоятся 24 октября.