Гусев поднялся на первое место в списке лучших ассистентов в истории СКА, опередив Шипачева

Пресс-служба СКА сообщила о том, что форвард Никита Гусев стал лучшим ассистентом в истории петербургской команды.

Напомним, что во вчерашней встрече регулярного чемпионата КХЛ между армейцами и «Куньлунем» (7:0) 29-летний нападающий отличился заброшенной шайбой, а также тремя результативными передачами. Тем самым Гусев записал на свой счет 218 ассистов в 217 встречах за клуб и опередил форварда Вадима Шипачева (217).

Добавим, что 12 октября этого года Гусев вернулся в состав СКА, подписав с командой однолетний контракт.

В нынешнем сезоне подопечные Валерия Брагина занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко в 21 матче.