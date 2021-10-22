Гусев поднялся на первое место в списке лучших ассистентов в истории СКА, опередив Шипачева

Пресс-служба СКА сообщила о том, что форвард Никита Гусев стал лучшим ассистентом в истории петербургской команды.
Напомним, что во вчерашней встрече регулярного чемпионата КХЛ между армейцами и «Куньлунем» (7:0) 29-летний нападающий отличился заброшенной шайбой, а также тремя результативными передачами. Тем самым Гусев записал на свой счет 218 ассистов в 217 встречах за клуб и опередил форварда Вадима Шипачева (217).
Добавим, что 12 октября этого года Гусев вернулся в состав СКА, подписав с командой однолетний контракт.
В нынешнем сезоне подопечные Валерия Брагина занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко в 21 матче.
Никита Гусев – лучший ассистент за всю историю СКА! 🤜🤛— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 22, 2021
Вчера он впервые в карьере вышел с капитанской нашивкой и оформил ассистентский хет-трик – теперь на счету Гусева 218 передач. Никита обошел Вадима Шипачёва, который сделал 217 результативных пасов в армейской форме. pic.twitter.com/DnTQ2rE3i8