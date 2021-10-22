Экс-форвард «Сибири» Ведин подписал контракт с московским «Динамо»

Пресс-служба московского «Динамо» объявила о том, что клуб заключил соглашение с нападающим Антоном Вединым.

По информации источника, бело-голубые подписали контракт с 28-летним шведом до конца текущего сезона.

Напомним, что с мая этого года Ведин выступал за «Сибирь». В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах, забросил одну шайбу и отдал один ассист. Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Чикаго Блэкхокс» и шведского «Тимро».

В данный момент московское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 28 очков в 20 встречах.