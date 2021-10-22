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22 октября 18:12
автор: Владислав Корегин

«Сибирь» одержала волевую победу над минским «Динамо», уступая по ходу встречи в две шайбы

Новосибирцы прервали свою серию из четырех матчей кряду без побед в КХЛ.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и минским «Динамо» завершился победой новосибирской команды со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Никита Коротков (13-я минута), Александр Шаров (13) и Никита Сетдиков (20). Соперник ответил результативными бросками Мальте Стремвалля (6) и Кирилла Воронина (9).

Таким образом, «Сибирь» набрала 15 очков и расположилась на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Отметим, что подопечные Андрея Мартемьянова одержали свою первую победу в последних пяти встречах чемпионата. Минчане идут четвертыми на «Западе» с 20 очками.

24 октября новосибирцы сыграют дома против «Трактора», а белорусская команда в тот же день днем ранее на выезде встретится с «Амуром».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) – «Динамо» (Минск) – 3:2 (3:2, 0:0, 0:0).

Голы:

0:1 – Стремвалль (Бенгтссон), 05:48 (бол.)
0:2 – Воронин (Стремвалль, Сапего), 08:06
1:2 – Коротков, 12:36
2:2 – Шаров (Ефремов), 12:51
3:2 – Сетдиков (Кручинин, Шор), 19:27

Вратари: Сятери – Большаков.
Броски: 20 – 25.
Штраф: 8 – 6.

источник: «Советский спорт»
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