«Сибирь» одержала волевую победу над минским «Динамо», уступая по ходу встречи в две шайбы

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и минским «Динамо» завершился победой новосибирской команды со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Никита Коротков (13-я минута), Александр Шаров (13) и Никита Сетдиков (20). Соперник ответил результативными бросками Мальте Стремвалля (6) и Кирилла Воронина (9).

Таким образом, «Сибирь» набрала 15 очков и расположилась на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Отметим, что подопечные Андрея Мартемьянова одержали свою первую победу в последних пяти встречах чемпионата. Минчане идут четвертыми на «Западе» с 20 очками.

24 октября новосибирцы сыграют дома против «Трактора», а белорусская команда в тот же день днем ранее на выезде встретится с «Амуром».

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