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22 октября 18:54
автор: Владислав Корегин

Шайба Анисимова помогла «Локомотиву» обыграть «Барыс» в Нур-Султане

Российский форвард отличился забитым голом во второй половине первого периода.

Хоккеисты «Локомотива» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ одержали победу над «Барысом» (4:1).

Отметим, что одну из трех шайб ярославского клуба забросил Артем Анисимов (16-я минута), недавно вернувшийся в стан железнодорожников после того, как он выступал в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс», «Оттаву Сенаторз» и «Чикаго Блэкхокс» в период с 2013 по 2021 годы.

Также же по голу в сегодняшней встрече за гостей забили Максим Шалунов (28), Алексей Марченко (55) и Павел Кудрявцев (58). У команды из Казахстана отличился Якоб Лилья (44).

Таким образом, «Локомотив» набрал 24 очка и расположился на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» идет седьмым на «Востоке» с 18 очками.

24 октября ярославский клуб сыграет в гостях против «Салавата Юлаева», а «Барыс» в этот же день на своем поле примет «Северсталь».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) – «Локомотив» (Ярославль) – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы:
0:1 – Анисимов (Полунин, Паскуале)
0:2 – Шалунов, 27:28 (бол.)
1:2 – Лилья (Михайлис, Волк), 43:28
1:3 – Марченко (Алексеев, Шалунов), 54:23 (бол.)
1:4 – Кудрявцев (Красковский), 57:35 (бол.)

Вратари: Бояркин – Паскуале
Броски: 15 – 39 .
Штраф: 8 – 6 .

источник: «Советский спорт»
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