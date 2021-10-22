Шайба Анисимова помогла «Локомотиву» обыграть «Барыс» в Нур-Султане

Хоккеисты «Локомотива» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ одержали победу над «Барысом» (4:1).

Отметим, что одну из трех шайб ярославского клуба забросил Артем Анисимов (16-я минута), недавно вернувшийся в стан железнодорожников после того, как он выступал в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс», «Оттаву Сенаторз» и «Чикаго Блэкхокс» в период с 2013 по 2021 годы.

Также же по голу в сегодняшней встрече за гостей забили Максим Шалунов (28), Алексей Марченко (55) и Павел Кудрявцев (58). У команды из Казахстана отличился Якоб Лилья (44).

Таким образом, «Локомотив» набрал 24 очка и расположился на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» идет седьмым на «Востоке» с 18 очками.

24 октября ярославский клуб сыграет в гостях против «Салавата Юлаева», а «Барыс» в этот же день на своем поле примет «Северсталь».