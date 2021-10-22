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22 октября 19:34
автор: Владислав Корегин

«Трактор» дома победил «Автомобилист» в серии буллитов

Екатеринбургская команда потерпела третье поражение в последних пяти встречах чемпионата.

«Трактор» на своем поле обыграл «Автомобилист» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что основное время сегодняшней встречи завершилось вничью – 3:3. Дублем в составе екатеринбуржцев отличился Георгий Белоусов (6-я и 35-я минуты). Еще один гол забил Райан Спунер (54). Что касается хозяев, то челябинская команда ответила заброшенными шайбами Ильи Карпухина (14), Лукаша Седлака (34) и Никиты Тертышного (48).

В серии буллитов победу принес точный бросок Тему Пулккинена.

«Трактор» набрал 36 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» занимает пятую строчку с 25 очками.

24 октября челябинцы сыграют в гостях против «Сибири», а клуб из Екатеринбурга двумя днями позже дома встретится с «Ак Барсом»

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Белоусов (Мэйсек, Блэкер), 05:17
1:1 – Карпухин (Гика, Бэйлен), 13:19
2:1 – Седлак (Бэйлен, Гика), 33:51 (бол.)
2:2 – Белоусов (Мэйсек, Спунер), 34:58
3:2 – Тертышный (Бэйлен), 47:33
3:3 – Спунер (Белоусов, Трямкин), 53:09
4:3 – Пулккинен, 65:00

Вратари: Вилл – Галкин
Броски: 41 – 35
Штраф: 0 – 4

источник: «Советский спорт»
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