«Трактор» дома победил «Автомобилист» в серии буллитов

«Трактор» на своем поле обыграл «Автомобилист» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что основное время сегодняшней встречи завершилось вничью – 3:3. Дублем в составе екатеринбуржцев отличился Георгий Белоусов (6-я и 35-я минуты). Еще один гол забил Райан Спунер (54). Что касается хозяев, то челябинская команда ответила заброшенными шайбами Ильи Карпухина (14), Лукаша Седлака (34) и Никиты Тертышного (48).

В серии буллитов победу принес точный бросок Тему Пулккинена.

«Трактор» набрал 36 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» занимает пятую строчку с 25 очками.

24 октября челябинцы сыграют в гостях против «Сибири», а клуб из Екатеринбурга двумя днями позже дома встретится с «Ак Барсом»