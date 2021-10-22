«Ак Барс» прервал шестиматчевую победную серию «Авангарда» (видео)

Хоккеисты «Ак Барса» переиграли «Авангард» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе казанской команды заброшенными шайбами отметились Кирилл Петров (5-я минута), Дмитрий Воронков (22) и Илья Сафонов (40), у омского клуба точными бросками отличились Петер Цегларик (9) и Никита Сошников (40).

После этой игры «Ак Барс» набрал 30 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 24 очками располагается на шестом месте.

В следующем матче казанская команда сыграет в гостях против «Автомобилиста», а омский клуб дома встретится со СКА.

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