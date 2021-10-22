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«Ак Барс» прервал шестиматчевую победную серию «Авангарда» (видео)
22 октября 21:10
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автор фото: ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» прервал шестиматчевую победную серию «Авангарда» (видео)

Встреча прошла в пятницу в Казани и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

Хоккеисты «Ак Барса» переиграли «Авангард» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе казанской команды заброшенными шайбами отметились Кирилл Петров (5-я минута), Дмитрий Воронков (22) и Илья Сафонов (40), у омского клуба точными бросками отличились Петер Цегларик (9) и Никита Сошников (40).

После этой игры «Ак Барс» набрал 30 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 24 очками располагается на шестом месте.

В следующем матче казанская команда сыграет в гостях против «Автомобилиста», а омский клуб дома встретится со СКА.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Ак Барс» - «Авангард» - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы:

1:0 – Петров (Рукавишников), 04:13,
1:1 – Цегларик (Телегин), 08:54 (5х4)
2:1 – Воронков (Лямкин, Уил), 21:57
3:1 – Сафонов, 39:04 (4х5)
3:2 – Жарков (Грицюк),39:58

Вратари: Бобков – Грубец.
Броски: 24 – 14.
Штраф: 4 – 2.

источник: «Советский спорт»
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