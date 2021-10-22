Кучеров перенесет операцию из-за хронической травмы паха

Никита Кучеров перенесет операцию после столкновения в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном». У форварда «Тампы» обострилась хроническая травма в области паха.

«Тампа» пока не объявила о состоянии российского форварда. Кучеров получил травму паха, это хроническая давняя проблема хоккеиста. Отмечается, что на следующей неделе Кучерову предстоит операция.

Общая продолжительность лечения нападающего составит от 7 до 9 недель. Во второй половине декабря форвард вернется в расположение клуба», - сообщает «Матч ТВ».

Напомним, что Никита Кучеров был вызван в олимпийскую сборную одним из первых игроков наравне с Александром Овечкиным (»Вашингтон Кэпиталз») и Андреем Василевским (»Тампа-Бэй Лайтнинг»).