«Северсталь» одолел рижское «Динамо» и одержал третью победу подряд

Череповецкий «Северсталь» одержал минимальную победу над рижским «Динамо» у себя дома. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Первую шайбу в матче забросил Йоонас Няттинен в большинстве на 34 минуте с передачи Хохлова и Кодолы. На 56-й минуте встречи хозяева снова увеличили преимущество в игре «пять на четыре» усилиями Даниила Вовченко.
По итогам 11 матчей «Северсталь» набрал 22 балла и переместился на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, одержав три победы подряд. В активе рижской команды 20 баллов и девятое место.
Следующий матч череповецкая команда проведет против «Барыса» на выезде, а «Динамо» встретится с «Йокеритом» в Хельсинки. Оба противостояния состоятся 24 октября.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) – «Динамо» (Рига) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы:
1:0 - Няттинен (Хохлов, Кодола) - 33:54, 5х4
2:0 - Вовченко (Стенквист, Пресс) - 55:26 5х4
Вратари: Шостак - Маттссон
Штраф: 8-10