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22 октября 21:49
автор: Александр Бойченко

«Северсталь» одолел рижское «Динамо» и одержал третью победу подряд

Встреча прошла в Ледовом дворце в Череповце и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Череповецкий «Северсталь» одержал минимальную победу над рижским «Динамо» у себя дома. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первую шайбу в матче забросил Йоонас Няттинен в большинстве на 34 минуте с передачи Хохлова и Кодолы. На 56-й минуте встречи хозяева снова увеличили преимущество в игре «пять на четыре» усилиями Даниила Вовченко.

По итогам 11 матчей «Северсталь» набрал 22 балла и переместился на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, одержав три победы подряд. В активе рижской команды 20 баллов и девятое место.

Следующий матч череповецкая команда проведет против «Барыса» на выезде, а «Динамо» встретится с «Йокеритом» в Хельсинки. Оба противостояния состоятся 24 октября.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) – «Динамо» (Рига) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 - Няттинен (Хохлов, Кодола) - 33:54, 5х4

2:0 - Вовченко (Стенквист, Пресс) - 55:26 5х4

Вратари: Шостак - Маттссон

Штраф: 8-10

источник: «Советский спорт»
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