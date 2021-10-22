«Северсталь» одолел рижское «Динамо» и одержал третью победу подряд

Череповецкий «Северсталь» одержал минимальную победу над рижским «Динамо» у себя дома. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первую шайбу в матче забросил Йоонас Няттинен в большинстве на 34 минуте с передачи Хохлова и Кодолы. На 56-й минуте встречи хозяева снова увеличили преимущество в игре «пять на четыре» усилиями Даниила Вовченко.

По итогам 11 матчей «Северсталь» набрал 22 балла и переместился на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, одержав три победы подряд. В активе рижской команды 20 баллов и девятое место.

Следующий матч череповецкая команда проведет против «Барыса» на выезде, а «Динамо» встретится с «Йокеритом» в Хельсинки. Оба противостояния состоятся 24 октября.

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