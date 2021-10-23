Гурьянов в овертайме принес «Далласу» победу над «Лос-Анджелесом» в регулярном чемпионате НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» дома переиграл «Лос-Анджелес». Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.
Победную шайбу забросил российский нападающий Денис Гурьянов. Для форварда это была первая шайба в сезоне. Также по одной шайбе в основное время забросили Тайлер Сегин и Миро Хейсканен.
Нападающий «Далласа» Александр Радулов результативными действиями не отметился. Вратарь Антон Худобин остался в запасе.
«Кингз» ответили голами в исполнении Анже Копитара и Габриэля Виларди.
источник: «Советский спорт»