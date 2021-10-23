Гурьянов в овертайме принес «Далласу» победу над «Лос-Анджелесом» в регулярном чемпионате НХЛ

Он всё увидел. Как «Динамо» в день рождения Яшина на глазах у Пласидо Доминго догнало «Зенит» в РПЛ

12-й тур РПЛ открылся матчем «Динамо» — «Химки» (4:1), после которого бело-голубые сравнялись с «Зенитом» на вершине турнирной таблицы, а Арсен Захарян стал лучшим в лиге по числу голевых передач.