«Вегас» Дадонова проиграл «Эдмонтону» в регулярном чемпионате НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» дома переиграл «Эдмонтон» в гостях победил «Вегас». Встреча завершилась со счетом 5:3.
В составе победителей по дублю оформили Леон Драйзайтль и Зак Хайман. Также одну шайбу забросил Зак Кассиан.
У гостей голами отметились Николя Руа, Нолан Патрик и Николас Хаг. Российский нападающий Евгений Дадонов результативными действиями не отметился.
Отметим, что для «Эдмонтона» это уже пятая победа подряд, «Вегас» потерпел третье поражение кряду.
источник: «Советский спорт»