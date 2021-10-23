«Вегас» Дадонова проиграл «Эдмонтону» в регулярном чемпионате НХЛ

Месси или ковид? Почему «Барселона» не соберет аншлаг даже на матче с «Реалом»

В воскресенье 24 октября «Барселона» примет в «Эль-Класико» мадридский «Реал». Как ни странно, но есть опасения, что аншлага на культовом матче может не случиться.