ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 октября 08:59

«Вегас» Дадонова проиграл «Эдмонтону» в регулярном чемпионате НХЛ

Встреча прошла на льду «Т-Мобайл Арена».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» дома переиграл «Эдмонтон» в гостях победил «Вегас». Встреча завершилась со счетом 5:3.

В составе победителей по дублю оформили Леон Драйзайтль и Зак Хайман. Также одну шайбу забросил Зак Кассиан.

У гостей голами отметились Николя Руа, Нолан Патрик и Николас Хаг. Российский нападающий Евгений Дадонов результативными действиями не отметился.

Отметим, что для «Эдмонтона» это уже пятая победа подряд, «Вегас» потерпел третье поражение кряду.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Ак Барс" победил "Авангард"В России стартовали предзаказы на стильный смартфон Xiaomi 11 Lite 5G NEРенат Лайшев стал президентом "Самбо-70"Пятикратная чемпионка мира и просто нереальная красавица. ФотоРусская звезда фильма для взрослых ответила на вопрос про ДзюбуКирилл Капризов станет супругом Стеши Маликовой
Взлет и падение самого странного в мире спорта — битья пощечин
Год назад о соревнованиях по битью пощечин, где блистал сибирский фермер по прозвищу Пельмень, говорили все – но уже сегодня о них ничего не слышно. «Пельмень» разбирался, что не так со спортом, цель которого вырубить соперника «с леща».
Месси или ковид? Почему «Барселона» не соберет аншлаг даже на матче с «Реалом»
В воскресенье 24 октября «Барселона» примет в «Эль-Класико» мадридский «Реал». Как ни странно, но есть опасения, что аншлага на культовом матче может не случиться.
Он всё увидел. Как «Динамо» в день рождения Яшина на глазах у Пласидо Доминго догнало «Зенит» в РПЛ
12-й тур РПЛ открылся матчем «Динамо» — «Химки» (4:1), после которого бело-голубые сравнялись с «Зенитом» на вершине турнирной таблицы, а Арсен Захарян стал лучшим в лиге по числу голевых передач.
«Арсенал» — «Астон Вилла»: прямая трансляция матча АПЛ 22.10.2021
22 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Арсенал» и «Астон Вилла». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Саутгемптон» — «Бернли»: прямая трансляция матча АПЛ 23.10.2021
23 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Саутгемптон» и «Бернли». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Эвертон» — «Уотфорд»: прямая трансляция матча АПЛ 23.10.2021
23 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Эвертон» и «Уотфорд». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Лидс» — «Вулверхэмптон»: прямая трансляция матча АПЛ 23.10.2021
23 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Лидс» и «Вулверхэмптон». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: прямая трансляция матча АПЛ 24.10.2021
24 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прямая трансляция матча АПЛ 24.10.2021
24 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«У Джамела длиннее руки, зато Шакур намного быстрее». Валуев — о чемпионском поединке Херринга и Стивенсона
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев дал прогноз на бой за звание чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO между Джамелом Херрингом и Шакуром Стивенсоном, который пройдет в ночь на 24 октября в Атланте.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика