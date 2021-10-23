«Металлург обыграл «Сочи» в серии буллитов

«Металлург» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сочи» со счетом 3:2 Б.

В составе клуба сочинской команды в основное время забивали Павел Шэн (11-я минута) и Иван Мищенко (39). У клуба из Магнитогорска дублем отличился Филипп Майе, забросив шайбу сначала в равных составах (50), а потом в большинстве (52).

В овертайме голов не было, а в серии буллитов точнее были хоккеисты из Магнитогорска. Победный бросок на счету Егора Яковлева.

26 октября «Сочи» проведет выездную игру с «Витязем», а «Металлург» на своем льду примет «Трактор»

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