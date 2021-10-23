Тротц рассказал, когда голкипер «Айлендерс» Варламов выйдет на лед

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц рассказал, когда российский вратарь команды Семен Варламов сможет играть после травмы.

«Это показалось немного странным. Троц сказал, что Варламов будет решать, когда он сможет играть. Думаю, что, возможно, тренер не в восторге от изменений», - говорится в сообщении твиттера New York Islander Fan Central.

Добавим, что характер травмы Варламова не раскрывается. Он не выходил на лед в межсезонье и не тренировался.

«Айлендерс» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной коференции. У «островитян» три очка.