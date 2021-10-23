Кузнецов забросил четвертую шайбу в сезоне, отличившись в матче «Вашингтона» с «Калгари»

В эти минуты на «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между местным «Вашингтоном» и «Калгари».
В середине второго периода счет 3:2 в пользу гостей.
Первую шайбу хозяев забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Форвард «Вашингтона» отличился в меньшинстве на 23-й минуте.
Во второй голевой атаке «Кэпиталз» поучаствовал другой россиянин Александр Овечкин. Он ассистировал Мартину Фегервары.
Добавим, что «Вашингтон» занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав семь очков в четырех матчах. «Калгари» идет восьмым на Востоке с тремя очками в активе.