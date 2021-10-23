«Рейнджерс» обыграл «Оттаву» в выездном матче, Панарин отдал голевую передачу

«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде победил »Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.
В составе хозяев отличились Николас Пол (1-я минута) и Джош Норрис (42).
«Рейнджерс» ответил двумя точными бросками Криса Крайдера (55, 58) и шайбой Райана Линдгрена (56).
Отметим, что российский форвард команды из Нью-Йорка Артемий Панарин записал на свой счет голевую передачу.
«Рейнджерс» набрали девять очков и поднялся на первую строчку в таблице Восточной конференции. «Оттава» с четырьмя очками располагается на 14-й строчке.