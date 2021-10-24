Две результативные передачи Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Коламбус»

Хоккеисты «Каролины» крупно переиграли «Коламбус» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1.
В составе «Харрикейнз» заброшенными шайбами отметились Йеспер Фаст (8-я минута), Винсент Трочек (14, 56), Джордан Стаал (36) и Себастьян Ахо (48). У «Блю Джекетс» точным броском отличился Бун Дженнер (28).
Отметим, что российский форвард «ураганов» Андрей Свечников записал на свой счет две результативные передачи. В активе 21-летнего нападающего стало 7 (4+3) очков в первых четырех матчах регулярного чемпионата.
После этой игры «Каролина», одержавшая четвертую победу подряд, набрала восемь очков и поднялась на третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции. «Коламбус», потерпев второе поражения в пяти встречах сезона, с шестью очками занимает восьмое место.