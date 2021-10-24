«Питтсбург» на своем льду разгромил «Торонто», забросив семь шайб

Хоккеисты «Питтсбурга» крупно переиграли «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:1.
В составе «Пингвинз» заброшенными шайбами отметились Дрю О'Коннор (12-я и 32-я минуты), Майк Мэтисон (22), Джейсон Цукер (22), Маркус Петтерссон (34), Брайан Бойл (41) и Эван Родригес (42). У «Мэйпл Лифс» точным броском отличился Джейсон Спеццы (13).
После этой встречи «Питтсбург», одержавший третью победу в сезоне, с шестью очками расположился на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Торонто», потерпев четвертое поражение в шести матчах на старте чемпионата, с пятью очками занимает на Востоке 13-ю строчку.
источник: «Советский спорт»