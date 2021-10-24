«Тампа-Бэй» без травмированного Кучерова проиграла «Колорадо», потерпев второе поражение кряду

Хоккеисты «Колорадо» в серии послематчевых буллитов одержали победу над «Тампа-Бэй» в гостевой встрече регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

В основной время матча в составе «Эвеланш» заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландеског (10), Микко Рантанен (32) и Натан Маккиннон (50). У «Лайтнинг» точными бросками отличились Мэтью Жозеф (27), Стивен Стэмкос (44) и Брейден Пойнт (58).

В овертайме командам также не удалось выявить победителя, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Колорадо» - победный бросок на свой счет записал защитник «Эвеланш» Кейл Макар.

Отметим, что российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 24 броска из 27.

После этой встречи «Колорадо», одержавший вторую победу в сезоне, набрал четыре очка и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа-Бэй», потерпев третье поражение в пяти встречах регулярного чемпионата, с пятью очками занимает десятую строчку на Востоке.