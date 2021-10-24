«Айлендерс» одержали победу над «Аризоной», Сорокин сделал первый шатаут в сезоне

Хоккеисты «Айлендерс» всухую переиграли «Аризону» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча прошла на «Хила Ривер-Арене» в Глендейле и завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Нью-Йорка. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кэл Клаттербак (17-я минута), Брок Нельсон (40) и Энтони Бовилье (51).

Отметим, что российский голкипер нью-йоркского клуба Илья Сорокин отразил 26 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне и четвертый в карьере в НХЛ.

После этой встречи «Айлендерс», одержавшие вторую победу в чемпионате, набрали пять очков и поднялись на десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Аризона», проиграв все пять матчей на старте нового сезона, с одним очком занимают на Западе 16-е место.