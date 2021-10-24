Александр Овечкин - о поражении от «Калгари»: Мы не сдаемся, это говорит о нашем характере

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о событиях матча с «Калгари» (3:4 ОТ), где хозяева проигрывали после первого периода со счетом 0:3. На вторую 20-и минутку ворота «Кэпиталз» вышел защищать Илья Самсонов.

«Конечно, хорошо, что мы отыгрались. Мы не сдаемся, это говорит о нашем характере. Мы понимали, что на это было много времени», - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

В этой встрече Овечкин забил гол и сократил отставание от Халла в списке снайперов за всю историю НХЛ до шести шайб.

В составе столичной команды отличились российские нападающие Евгений Кузнецов (23-я минута) и Александр Овечкин (28). еще одна шайба в активе Мартина Фехервари.

Хет-трик в составе «Калгари» оформил Элиас Линдхольм (11, 18 и 61). Еще один гол в активе Эндрю Манджапане (10).