«Сиэтл» проиграл первый домашний матч в НХЛ «Ванкуверу» (видео)

«Сиэтл» проиграл «Ванкуверу» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ в первом домашнем матче в своей истории.

Первую шайбу в этой встрече забросил «Сиэтл» в первом периоде усилиями Винса Данна на 20-й минуте. Ответный гол последовал на 32-й минуте, его забросил Бо Хорват. На 46-й хозяева снова вышли вперед - отличился Марк Джордано с результативных пасов Маккана и Эберле.

Последующие шайбы забрасывали только гости: Бо Хорват на 53-й в формате «пять на четыре» в меньшинстве, Конор Гарланд на 56-й и Джастин Даулинг на 60-й минутах.

Таким образом, «Кракен» проиграл в первом домашнем матче в своей истории.

НХЛ

6-й тур

«Сиэтл Кракен» (Сиэтл) - «Ванкувер» (Ванкувер) 2:4 (1:0, 0:1, 1:3).