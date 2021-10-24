Кузнецов прокомментировал поражение от «Калгари»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился своим мнением об игре регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (3:4, ОТ).

«Не думаю, что мы сейчас плохо сыграли в большинстве. Мы собрались и говорили, что большинству следует проявить больше усердия. Команда сделала это против «Калгари», продолжая работать и верить в себя. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом стать лучше. Мы понимаем, что должны исправить этот момент, и это поможет нам стать сильнее», - приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

В составе столичной команды отличились российские нападающие Евгений Кузнецов (23-я минута) и Александр Овечкин (28). еще одна шайба в активе Мартина Фехервари.

Хет-трик в составе «Калгари» оформил Элиас Линдхольм (11, 18 и 61). Еще один гол в активе Эндрю Манджапане (10).