Главный тренер «Сиэтла» - о поражении от «Ванкувера»: Мы можем вынести из игры массу позитива

Главный тренер хоккейного клуба «Сиэтл Кракен» Дэйв Хэкстол прокомментировал результат матча с «Ванкувером» (2:4). «Кракен» вел в счете по ходу матча, но уступил победу в третьей 20-ти минутке.

«В сложной борьбе мы создали себе задел, и в отличие от предыдущих матчей, например, в Нэшвилле, мы не теряли ритм, пытаясь его отстоять. Мы играли именно так, как хотели, вплоть до самого конца, создав еще три-четыре правильных момента при счете 2:1.

Да, удаление в третьем периоде нам дорого обошлось, но мы можем извлечь из игры массу позитива. Необходимо исправить эти мелкие ошибки, но в целом продолжать в том же духе», - приводит слова Хэкстола официальный сайт НХЛ.

Первую шайбу в этой встрече забросил «Сиэтл» в первом периоде усилиями Винса Данна на 20-й минуте. Ответный гол последовал на 32-й минуте, его забросил Бо Хорват. На 46-й хозяева снова вышли вперед - отличился Марк Джордано с результативных пасов Маккана и Эберле.

Последующие шайбы забрасывали только гости: Бо Хорват на 53-й в формате «пять на четыре» в меньшинстве, Конор Гарланд на 56-й и Джастин Даулинг на 60-й минутах.