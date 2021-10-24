Шайба Плотникова принесла ЦСКА гостевую победу над «Адмиралом»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и ЦСКА завершился победой московского клуба – 2:1.

Отметим, что первая шайба в сегодняшней встрече была заброшена на 11-й минуте первого периода – ее автором стал форвард армейцев Максим Соркин. Спустя четыре минут команда из Владивостока смогла отыграться усилиями защитника Либора Шулака.

Победу подопечным Сергея Федорова принес точный бросок нападающего Сергея Плотникова во второй двадцатиминутке (36).

Таким образом, ЦСКА набрал 27 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» идет 11-м на Востоке (15 очков).

26 октября армейцы сыграют в гостях против «Амура», а «Адмирал» в тот же день на своем поле примет минское «Динамо».