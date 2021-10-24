«Амур» обыграл минское «Динамо» после четырех поражений подряд в чемпионате

Сегодня, 24 октября, в Хабаровске прошел матч Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и минским «Динамо». Матч завершился победой хабаровчан со счетом 3:0.

Первая шайба была заброшена на 13-й минуте усилиями Педана. Удвоил преимущество хозяев Шаров с результативной передачи Знахаранко на 23 минуте. Точку в победе дальневосточной команды поставил Николишин на 54-й минуте встречи в большинстве.

Таким образом, «Амур» прервал серию из четырех поражений подряд в регулярном чемпионате.

Следующий матч «Амур» проведет против ЦСКА 26 октября, а минский клуб встретится с «Адмиралом» на выезде в этот же день.

КХЛ