База «Динамо» в Новогорске нуждается в реконструкции

Президент московского «Динамо» Виктор Воронин сообщил, что тренировочная база команды находится в плохом состоянии.

«Мы играем в том числе и в Новогорске – это хорошая база с историей, наше вcё, но ее нужно серьезно реконструировать. Ее построили более 30 лет назад – и качество льда не устраивает, и размещение основной команды должно быть более современным. Поэтому там надо делать большую реконструкцию, но база принадлежит Центральному совету «Динамо», а мы ее только арендуем», - приводит слова Воронина «Чемпионат».

Добавим, что сегодня «Динамо» проведет домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя». Встреча начнется в 19:00. На данный момент бело-голубые после 20 матчей набрали 28 очков и занимают третье место в Западной конференции.