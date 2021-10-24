Сергей Федоров – о победе ЦСКА над «Адмиралом»: Мы нашли ту игру, которую искали

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил победный результат своей команды в гостевой встрече с «Адмиралом» (2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что шайбы в составе армейцев забросили Максим Соркин и Сергей Плотников. Таким образом, столичному клубу удалось прервать свою серию из двух поражений кряду в чемпионате. Ранее красно-синие уступили «Спартаку» (3:4 ОТ) и «Салавату Юлаеву» (2:3).

– Динамичная, быстрая игра. Соперник действовал очень плотно. Я рад за наших парней, что мы нашли ту игру, которую искали. Сегодня мы воплотили ее в действие. Я думаю, с такой игрой, которую мы сегодня показали, нам будет немного полегче. Мы делаем правильные вещи в правильное время, меньше откатываемся, меньше бежим назад за шайбой. Давление у нас сегодня хорошо получилось, – цитирует Федорова клубная пресс-служба москвичей.

В данный момент ЦСКА с 27 набранными очками расположился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» идет 11-м на Востоке (15 очков).

26 октября армейцы сыграют в гостях против «Амура», а «Адмирал» в тот же день на своем поле примет минское «Динамо».