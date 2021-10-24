«Северсталь» разгромила «Барыс» в Нур-Султане

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» – «Северсталь» завершился разгромной победой череповецкого клуба со счетом 5:1.

У победившей команды шайбы забросили Адам Лишка (19-я минута), Якоб Стенквист (33), Игорь Гераськин (51), Роберт Рооба (56) и Владислав Кодола (59). Соперник ответил лишь однажды – гол забил Аркадий Шестаков (45).

Отметим, что сегодняшняя победа над казахстанским клубом позволила «Северстали» набрать 24 очка и подняться на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 18 очками остался на седьмой строчке Востока.

26 октября череповчане сыграют в гостях против «Салавата Юлаева», а клуб из Нур-Султана в тот же день на выезде встретится с «Сибирью».

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