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24 октября 16:17
автор: Владислав Корегин

«Северсталь» разгромила «Барыс» в Нур-Султане

Череповчане забросили в ворота своего соперника пять шайб.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» – «Северсталь» завершился разгромной победой череповецкого клуба со счетом 5:1.

У победившей команды шайбы забросили Адам Лишка (19-я минута), Якоб Стенквист (33), Игорь Гераськин (51), Роберт Рооба (56) и Владислав Кодола (59). Соперник ответил лишь однажды – гол забил Аркадий Шестаков (45).

Отметим, что сегодняшняя победа над казахстанским клубом позволила «Северстали» набрать 24 очка и подняться на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 18 очками остался на седьмой строчке Востока.

26 октября череповчане сыграют в гостях против «Салавата Юлаева», а клуб из Нур-Султана в тот же день на выезде встретится с «Сибирью».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) – «Северсталь» (Череповец) – 1:5 (0:1, 0:1, 1:3).

Голы:

0:1 – Лишка (Гуслистов), 18:56
0:2 – Стенквист (Гераськин, Тимашов), 32:10
1:2 – Шестаков (Гурков, Савицкий), 44:00
1:3 – Гераськин, 50:57
1:4 – Рооба (Лишка), 55:49
1:5 – Кодола (Пресс), 58:03

Вратари: Ортио – Шугаев.
Броски: 34 – 27.
Штраф: 4 – 4.

источник: «Советский спорт»
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