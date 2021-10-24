«Салават Юлаев» обыграл дома «Локомотив» в серии буллитов (видео)

«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение ярославскому «Локомотиву» в серии буллитов со счетом 4:3.
В составе уфимской команды отличились Павел Коледов (45-я минута), Сергей Шмелев (57) и Теэму Хартикайнен (59, в большинстве).
У гостей шайбы забросили Рид Буше (17), Павел Красковский (21) и Артур Каюмов (57).
Решающий буллит в активе Сакари Маннинена.
«Салават Юлаев» занимает третье место в Восточной конференции, имея в активе 32 очка. «Локомотив» идет шестым на Западе. У »железнодорожников» 26 очков.
В следующем матче »Локомотив» сыграет на выезде с московским «Динамо». «Салават Юлаев» дома примет «Северсталь». Обе встречи состоятся 26 октября.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» (Москва) - 4:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Голы:
0:1 – Буше, 16:17
0:2 – Красковский (Шалунов, Анисимов), 20:38
1:2 – Коледов (Кулемин), 44:53
1:3 – Каюмов (Рафиков, Марченко), 56:26
2:3 – Шмелев (Кулемин, Коледов), 56:32
3:3 – Хартикайнен (Маннинен, Кадейкин), 58:58 (6х4)
4:3 – Маннинен, 65:00 РБ
Вратари: Метсола (00:00 - 32:06), Шарыченков (32:06 - 65:00) - Паскуале
Броски: 24 – 27.
Штраф: 6 – 6.