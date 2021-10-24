«Йокерит» разгромил на своем льду рижское «Динамо», Шредер оформил покер

«Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение рижскому «Динамо» со счетом 8:0.

В составе хозяев покер в активе Джордана Шредера (7-я, 28-я, 35-я и 57-я минуты). Также у «Йокерита» отличились Вели-Матти Савинайнен (3), Давид Скленичка (11), Томми Кивисте (27) и Калле Коссила (36).

Таким образом, клуб из Хельсинки набрал 31 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо», имея 20 очков, располагается на десятой строчке.

27 октября латвийский клуб примет СКА. Днем позже «Йокерит» сыграет в Хабаровске с «Амуром».

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