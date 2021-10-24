«Спартак» обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ

Московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Куньлунь» со счетом 4:2.

В составе российской команды отличились Эмиль Петтерссон (10-я минута), Дмитрий Кугрышев (23), Андрей Локтионов (34) и Йори Лехтеря (46), причем только Кугрышев забил в равных составах, остальные шайбы были заброшены в большинстве.

У китайского клуба забивали Брендон Йип при численном преимуществе (28), Тайлер Вон (42)

Таким образом, красно-белые набрали 24 очка и поднялись на седьмое место Западной конференции, а команда из Пекина с 12 очками остается аутсайдером Востока.

26 октября «Спартак» примет «Торпедо», а «Куньлунь» сыграет дома с «Нефтехимиком»