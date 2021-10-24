Московское «Динамо» проиграл на своем льду «Витязю»

Московское «Динамо» на своей арене уступило подольскому «Витязю» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе бело-голубых шайбы забросили Эрик О'Делл (5-я минута) и Владислав Ефремов (49). У гостей дубль оформил Валттери Кемиляйнен (35 и 38). По голу забили Никита Гончаров (10), Александр Яремчук (31) и Нико Оямяки (37).

Таким образом, столичный клуб потерпел седьмое поражение в текущем сезоне. Подопечные Алексея Кудашова занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 28 очков. »Витязь» идет 11-м. У подмосковной команды 18 очков.

В следующем матче «Динамо» дома сыграет против «Локомотив», а «Витязь» примет «Сочи». Обе встречи состоятся 26 октября.

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