«Бостон» на своем льду обыграл «Сан-Хосе», Барабанов отдал голевой пас

«Бостон» обыграл «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.
В составе хозяев отличились Брэд Маршан (1-я минута), Дерек Форборт (4), Давид Пастрняк (17) и Джейк Дебраск (26).
У »акул» шайбы забросили Джаспер Уотерби (17), Томаш Хертл (54) и Тимо Майер (56).
Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отдал одну голевую передачу.
Добавим, что «Бостон» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав шесть очков. «Сан-Хосе» располагается четвертой позиции на Западе. У «акул» восемь очков.
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