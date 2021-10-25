ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Айлендерс» одержали победу над «Вегасом», Сорокин сделал шатаут во второй игре кряду
25 октября 09:03

«Айлендерс» одержали победу над «Вегасом», Сорокин сделал шатаут во второй игре кряду

«Голден Найтс» потерпели четвертое поражение кряду в регулярном чемпионате.

Хоккеисты «Айлендерс» взяли верх над «Вегасом» в выездном матче со счетом 2:0.

В составе нью-йоркской команды заброшенными шайбами отметились Джош Бэйли (3-я минута) и Мэтью Барзал (48).

Отметим, что российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 42 броска и записал на свой счет второй «сухой» матч в сезоне подряд.

После этой игры «Айлендерс» одержавшие третью победу в чемпионате, с семью очками расположился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас», потерпевший четвертое поражение в пяти встречах нового сезона, с двумя очками занимает на Западе 14-е место.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Покер Шрёдера помог "Йокериту" разгромить рижское "Динамо"Морозова и Багин не попали в призеры Skate America после ритм-танцаВратарь "Челси" хочет перебраться в "Ювентус"Ловчев: на наших глазах в принципе умирает «Спартак»Российская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаЭто пошлость? Самые откровенные костюмы фигуристок
Умный Макс — 2021! Как Ферстаппен за счет тактики впервые покорил Штаты и оторвался от Хэмилтона
Макс Ферстаппен сделал серьезную заявку на победу в чемпионате «Формулы-1» этого сезона, выиграв Гран-при США. «Плеймейкер» подводит итоги напряженного гоночного уик-энда в Техасе.
К борьбе за Олимпиаду готова! Как Русская Ракета Трусова выиграла Гран-при США с одним квадом
Соревнования одиночниц на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в олимпийском сезоне – Skate America в Лас-Вегасе – завершились двойным успехом подопечных Этери Тутберидзе: Александра Трусова стала первой, Дарья Усачева - второй.
Сорванное шоу. Как Месси, Неймар и Мбаппе еле унесли ноги из Марселя
«ПСЖ» второй раз в сезоне не смог победить в Лиге 1, отыграв больше получаса в меньшинстве.
«Семь пропущенных мячей — это везение «Спартака». Червиченко — о разгромной победе «Зенита» в главном матче РПЛ
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о результате центрального матча 12-го тура РПЛ, в котором «Зенит» разгромил красно-белых 7:1.
Дуршлаг из «Спартака». Как «Зенит» отгрузил семь мячей главному врагу, а Дзюба стал сорекордсменом (видео)
В 12-м туре РПЛ «Зенит» разгромил в Санкт-Петербурге красно-белых (7:1), которые впервые в истории пропустили столько в чемпионате России, и снова вышел на единоличное первое место в таблице.
Не для таких рекордов Роналду возвращался в АПЛ… Как «МЮ» проиграл дома 0:5 «Ливерпулю»
В центральном матче 9-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» был унижен на своем поле командой Юргена Клоппа, потерпев свое самое крупное домашнее поражение в противостоянии с «Ливерпулем», которое длится с 1895 года.
С аншлагом и без шансов. Как «Барселона» проиграла первое Эль-Класико в эпоху «после Месси»
В главном матче 10-го тура испанской Ла Лиги команда Роналда Кумана на переполненном «Камп Ноу» не устояла против «Реала» (1:2).
«Рассказов не имеет права выйти на поле в таком матче». Ловчев — о футбольной классике «Зенит» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» проанализировал состояние «Зенита» и «Спартака» перед их очным противостоянием в Санкт-Петербурге в 12-м туре РПЛ (24 октября, 19:00) и пришел к выводу, что шансов на положительный исход у красно-белых нет.
Последний удар Последнего Императора! Как Федор Емельяненко вырубил Тимоти Джонсона в Москве (видео)
45-летний Федор Емельяненко в своем, возможно, прощальном бою в рамках Bellator 269 в российской столице нокаутировал американца Тимоти Джонсона на второй минуте стартового раунда.
Овечкин выбил десятку — до Халла осталось шесть голов! Капитан «Вашингтона» снова в огне
Благодаря очередному голу Александра Овечкина (735-му в карьере) «Вашингтон» почти спас игру с «Калгари», превратив 0:3 в 3:3 и уступив только в овертайме.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика