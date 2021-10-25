«Айлендерс» одержали победу над «Вегасом», Сорокин сделал шатаут во второй игре кряду

Хоккеисты «Айлендерс» взяли верх над «Вегасом» в выездном матче со счетом 2:0.

В составе нью-йоркской команды заброшенными шайбами отметились Джош Бэйли (3-я минута) и Мэтью Барзал (48).

Отметим, что российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 42 броска и записал на свой счет второй «сухой» матч в сезоне подряд.

После этой игры «Айлендерс» одержавшие третью победу в чемпионате, с семью очками расположился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас», потерпевший четвертое поражение в пяти встречах нового сезона, с двумя очками занимает на Западе 14-е место.