«Миннесота» уступила «Нэшвиллу» у себя дома, Капризов не набрал очков

Сегодня, 25 октября, в Миннесоте, на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч между местной командой и «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

Первая шайба была заброшена на 4-й минуте усилиями Романа Йоси. Спустя три минуты удвоил преимущество гостей Райан Джохансен. На 13-й минуте канадец сделал счет разгромным и забил свою вторую шайбу во встрече - 3:0.

«Миннесота» сумела отквитать одну шайбу только на 32-й минуте - это сделал Ник Бьюгстад. Однако Форсберг и Жанно следом на 34-й и 39-х минутах окончательно дали понять, что сегодня «Миннесота» не сможет взять очков, и забили четвертую и пятую шайбы соответственно.

Нико Штурм на последней минуте второго периода все же забил вторую шайбу в составе «Уайлд» - 5:2.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов нанес три броска по воротам и завершил игру с показателем «-2», защитник Дмитрий Куликов - «+1».