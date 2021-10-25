Сорокин стал второй звездой игрового дня в НХЛ, отразив 42 броска в игре с «Вегасом»

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин стал второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге.

Сорокин сыграл свой второй матч за два дня и снова стал главным героем «Айлендерс», который обыграл «Вегас Голден Найтс» 2:0. Второй раз в карьере российский вратарь два раза подряд сыграл «на ноль», отразив 12 бросков в первом периоде, 14 во втором и 16 в третьем. 42 сейва - новый личный рекорд Сорокина. Всего в НХЛ в этом сезоне было четыре «сухих» матча, в двух из которых поучаствовал Сорокин.

Следующий матч «Айлендерс» состоится 30 октября на выезде с «Нэшвилл Предаторз».

Напомним, Илья Сорокин ранее был внесен в расширенный список сборной России на Олимпиаду в Пекине-2022.