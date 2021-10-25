Тренер «Миннесоты»: Капризову следует доводить борьбу до конца, а потом раздавать красивые передачи

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвансон поделился своим мнением об игре российского нападающего Кирилла Капризова в текущем сезоне НХЛ.

«Мы знаем, что он может оказать хорошее давление и довести бой до конца. В первую очередь ему нужно это сделать, а уж потом позаботиться о красивых передачах и комбинациях», - цитирует Эвансона официальный сайт НХЛ.

В игре с «Нэшвиллом» на счету у Капризова три броска по воротам, он завершил карьеру с показателем »-2», защитник Дмитрий Куликов - «+1».

У «Нэшвилла» четыре очка в шести играх, а у «Миннесоты» восемь баллов после пяти матчей.

В нынешнем сезоне Капризов набрал пять очков за пять голевых передач в пяти матчах регулярного чемпионата.