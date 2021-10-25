КХЛ объявила лучших игроков восьмой недели регулярного чемпионата

Пресс-служба КХЛ сообщила о том, какие хоккеисты стали лучшими игроками восьмой игровой недели регулярного чемпионата.

Отмечается, лучшим среди голкиперов был признан вратарь СКА Ларс Юханссон. При нем армейцы одержали две победы в двух матчах, а сам хоккеист отыграл «на ноль» в играх против «Йокерита» (2:0) и «Куньлуня» (7:0), отбив все 34 броска по своим воротам.

Лучшим защитником стал Валттери Кемиляйнен, выступающий за «Витязь». Финский игрок отличился двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами в трех матчах.

Сакари Маннинен из «Салавата Юлаева» признан лучшим форвардом. Нападающий уфимцев набрал 5 (3+2) очков в трех прошедших встречах недели.

Голкипер «Северстали» Константин Шостак стал лучшим новичком. Россиянин помог своей команде одержать две победы в двух матчах. Вратарь отразил 97,78% бросков при коэффициенте надежности 0,50.