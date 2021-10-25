Знарок и Зубов войдут в штаб сборной России на первый этап Евротура и МЧМ-2022

Олег Знарок и Сергей Зубов войдут в штаб сборной России на первый этап Евротура в Хельсинки, который пройдет с 11 по 14 ноября.

Как сообщают «РИА Новости», также на Кубке Карьяла в национальной команде будет работать тренер СКА Александр Титов. Отмечается, что этот штаб будет руководить молодежной сборной на чемпионате мира-2022 в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

На обоих турнирах возглавит команды Олег Браташ. Специалист был назначен главным тренером молодежной сборной, сменив Игоря Ларионова. МЧМ пройдет с 26 декабря по 5 января.

Добавим, что Зубов на прошлой неделе ушел с поста главного тренера рижского «Динамо».